The Suicide of Rachel Foster arriverà su PS4 e Xbox One

Deadalic Entertainment ha da poco rivelato che The Suicide of Rachel Foster, titolo sviluppato dallo studio italiano ONE-O-ONE Games, arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 agosto. Per l’occasione, Daedalic ha anche rilasciato due trailer, uno per ciascuna console. Qui potete trovare quello per Xbox One.

The Suicide of Rachel Foster è un gioco che va ad affrontare temi difficili: la famiglia di Nicole, la protagonista del gioco, è infatti stata devastata anni prima dall’emergere della verità a proposito del padre, coinvolto in una relazione extraconiugale con la giovane Rachel Foster. Com’è intuibile dal titolo stesso del gioco, questa relazione ha poi avuto risvolti drammatici, e tocca proprio a Nicole scoprire la verità dietro a questa triste vicenda.

The Suicide of Rachel Foster era già approdato su Steam il 19 febbraio, e se siete curiosi di saperne di più fate un salto a leggere la nostra recensione.