Come appena annunciato da Epic sul suo sito ufficiale, Hitman 3 sarà esclusiva Epic Games Store su PC, a partire dal lancio previsto per gennaio 2021. Anche se nel comunicato non viene detto esplicitamente, è altamente probabile che come in tutti gli altri casi questa esclusiva sia temporale. Oltre ad annunciare l’arrivo di Hitman 3, Epic ha rivelato che a partire dal 27 agosto il primo episodio del World of Assassination, quell’Hitman uscito nel 2016, arriverà sul negozio digitale. Non solo: a quanto pare sarà anche disponibile gratuitamente per una settimana dal lancio, fino al 3 settembre.

Nel frattempo, IO Interactive ha approfittato dell’annuncio per presentare una nuova location, ambientata in un cupo maniero inglese, dove una misteriosa tragedia ha fatto nascere sospetti fra i residenti. E dopotutto, chi meglio dell’Agente 47 per risolvere un caso di omicidio?