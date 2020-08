Marvel's Avengers: disponibile l'open beta su PC e console

Dopo un prova riservata a chi ha prenotato una copia di Marvel’s Avengers, da oggi su tutte le piattaforme prende il via l’open beta del gioco targato Square Enix e Crystal Dynamics.

La beta include quattro missioni Eroe della campagna singleplayer, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Da notare che le Zone di guerra e le Zone di atterraggio possono essere affrontate in solitaria, con un eroe qualsiasi insieme ai compagni guidati dall’IA, oppure in modalità cooperativa in gruppi di massimo quattro giocatori.

In più, i giocatori PS4 e Xbox One che collegheranno i propri account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM incluse nella beta otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell’Hulkbuster per Fortnite.

“Durante i weekend di beta precedenti, milioni di giocatori hanno passato decine di milioni di ore collaborando tra di loro per spazzare via i nemici nei panni dei propri supereroi preferiti“, ha dichiarato Scot Amos, responsabile dello studio presso Crystal Dynamics. “Siamo impazienti di aprire la beta a tutti coloro che vogliono giocare su PlayStation 4, Xbox One e PC, per fargli vestire i panni dei più potenti eroi della Terra“.

L’open beta di Marvel’s Avengers sarà attiva su queste piattaforme a partire dalle 21:00 di questa sera, per concludersi allo stesso orario di domenica 23 agosto.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia, mentre successivamente i Vendicatori approderanno anche su PS5 e Xbox Series X.

