Iron Harvest 1920+: pubblicato l'avvincente Story Trailer

Deep Silver e KING Art Games ci introducono alla trama di Iron Harvest 1920+ attraverso un avvincente Story Trailer. Seguendo le tre fazioni (Polania, Saxony e Rusviet) e i loro eroi unici in un conflitto in costante evoluzione, il video di oggi offre uno sguardo alla narrazione ricca e suggestiva di questo ambizioso RTS.

In più, gli sviluppatori hanno confermato che Iron Harvest 1920+ farà parte dell’esperienza gamescom.global del 2020 (da notare che la pagina sarà attiva dal 27 agosto). I partecipanti all’evento digitale potranno esplorare numerosi contenuti in streaming, ricevere informazioni esclusive sul gioco e molto altro.

Non è tutto perché la manifestazione virtuale che si terrà dal 27 al 30 agosto vedrà anche le prime finali eSports di Iron Harvest. In collaborazione con ESL e TaKeTV, Deep Silver e KING Art Games ospiteranno una competizione estesa che prevede due giorni di gioco di gruppo e un giorno per i playoff per determinare il primo campione della gamescom 2020 di Iron Harvest.

Iron Harvest 1920+, lo ricordiamo, sarà infine disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 1 settembre.