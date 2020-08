Commandos 2 e Praetorians HD Remaster in arrivo su PS4 e Xbox One

Il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori Yippee! Entertainment e Torus Games hanno annunciato che Commandos 2 e Praetorians HD Remaster sono entrambi in dirittura di arrivo su PS4 e Xbox One.

Le versioni per console di queste remaster potranno essere acquistate singolarmente come download digitali oppure insieme, come parte del Double Pack (quest’ultimo disponibile sia in edizioni digitale che fisica). Sia il Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack che i due giochi singoli debutteranno su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 18 settembre.

Infine, il publisher fa sapere che Commandos 2 HD Remaster è in arrivo anche Nintendo Switch, tuttavia per questa versione del gioco bisognerà attendere l’inverno 2020-2021.