Wasteland 3: il nuovo trailer illustra la modalità co-op

Microsoft e inXile Entertainment hanno confezionato un nuovo trailer di Wasteland 3 per illustrarci la modalità co-op.

L’intero gioco può essere infatti affrontato in compagnia di un amico, aprendo la strada a nuove opportunità. Sarà possibile collaborare per raggiungere lo stesso obiettivo, oppure provare a lavorare contemporaneamente per due fazioni avversarie in modo da acquisire entrambe le ricompense di una quest.

Vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà disponibile dal 28 agosto su PC, PS4 e Xbox One, mentre sarà incluso dal giorno di lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.