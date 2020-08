Call of Duty: Black Ops Cold War, rivelata la copertina del gioco

Dopo il primo teaser trailer diffuso nella giornata di ieri, Treyarch ha voluto rivelare l’immagine di copertina di Call of Duty: Black Ops Cold War.

L’immagine mostra le due metà di altrettanti soldati delle fazioni contrapposte, il blocco sovietico da una parte e quello capeggiato dagli Stati Uniti dall’altra. Da entrambi i lati si notano immagini di propaganda, con particolare riferimento alla corsa spaziale e alla guerra.

Per saperne di più, tuttavia, bisognerà attendere il prossimo 26 agosto: è questa la data fissata da Activision per la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War.

