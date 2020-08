Martha is Dead: diffuso un nuovo trailer, uscirà anche su Xbox Series X

LKA, lo studio indipendente italiano che ha dato i natali a The Town of Light, ha diffuso tramite IGN un nuovo trailer di Martha is Dead, angosciante thriller psicologico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della Linea Gotica durante la ritirata dell’esercito tedesco e l’avanzata degli alleati, Martha is Dead narrerà le vicende di Giulia, sorella gemella della defunta il cui cadavere è stato ritrovato sulla riva di un lago, sfigurato e martoriato. La morte improvvisa della sorella segnerà profondamente il già precario equilibrio mentale di Giulia, che deve fare i conti non solo con il trauma di questo decesso improvviso, ma anche con gli orrori della guerra.

Segnaliamo che Martha is Dead uscirà nel corso del 2021 non solo su PC, ma anche su Xbox Series X, come annunciato dagli sviluppatori proprio in occasione della pubblicazione di questo nuovo trailer.