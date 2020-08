Frostpunk: On The Edge, ecco il trailer di lancio dell'espansione

Non sarà la stessa cosa di un bel ghiaccolo, ma siamo sicuri che a molti farà piacere sapere che Frostpunk: On The Edge, l’ultima espansione del celebre gestionale di 11 bit Studios, è ora disponibile. Per stuzzicare il nostro appetito, lo studio ha anche preparato un trailer.

In questa espansione, ci troveremo a controllare una spedizione strettamente legata alla città madre di Nuova Londra, da cui dipende per i rifornimenti di cibo. Ma attenzione: là fuori ci sono altri gruppi di persone riuscite ad affrontare e superare la Grande Tempesta, e fonti di cibo non dipendenti dalle striminzite scorte inviateci dai londinesi. A noi quindi decidere che fare: rimanere fedeli alla città madre, o cercare l’indipendenza, rifiutando le imposizioni di Nuova Londra e forgiando il nostro destino in autonomia tramite nuove alleanze? Come faremo a ritagliarci il nostro posto nella nuova area delle Lande Ghiacciate disponibile in questa espansione?

Frostpunk: On The Edge è disponibile su Steam e GOG al prezzo di 12.99€.