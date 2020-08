Borderlands 3: Krieg sarà nel prossimo DLC, rivela un teaser trailer

Sono passati quasi due mesi dal lancio dell’ultimo DLC di Borderlands 3, e Gearbox ha deciso di tornare a farsi sentire con un teaser trailer che preannuncia di cosa tratterà la quarta espansione del celebre looter shooter. Al centro (letteralmente) di questo teaser c’è Krieg, che come saprà bene chi conosce il personaggio è strettamente legato a Maya, e quindi non può che essere rimasto sconvolto dalla brutta fine fatta dalla Cacciatrice della Cripta nel corso degli eventi di Borderlands 3.

Sembra che la meditazione non stia andando proprio alla grandissima per le due personalità che convivono all’interno del corpo di Krieg. Scopriremo di più sul suo viaggio di riscoperta interiore e di ricerca della pace tramite lo sbudellamento di qualche centinaio di Figli della Cripta quando il DLC sarà rivelato per intero, il prossimo 25 agosto.

Borderlands 3 è attualmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One.