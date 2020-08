Amazon Games e Smilegate RPG stringono una partnership

Amazon Games ha annunciato di aver stretto una partnership con Smilegate RPG per la pubblicazione di un gioco che vedrà la luce nel corso del prossimo anno. Il nome di questo gioco non è stato fatto nell’annuncio di Amazon, che promette i dettagli saranno rivelati in un momento successivo. In ogni caso, Smilegate RPG è lo studio di sviluppo attualmente al lavoro su Lost Ark, hack ‘n slash con componenti MMO non ancora pubblicato in occidente, quindi con tutta probabilità l’accordo ruota proprio intorno a quel gioco; tanto più che la cosa sembra essere stata confermata da fonti in lingua coreana.

Amazon Games è l’etichetta di sviluppo fondata dalla compagnia del magnate Jeff Bezos, che ha attualmente in sviluppo l’FPS online Crucible, l’MMO New World e un gioco non ancora rivelato basato sul Signore degli Anelli. Smilegate RPG, invece, è una delle succursali di Smilegate, compagnia sudcoreana famosa per aver sviluppato Crossfire, lo sparatutto più giocato al mondo, per il quale è in lavorazione una campagna singleplayer sviluppata da Remedy Entertainment.