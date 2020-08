Remnant: From the Ashes, disponibile il DLC Subject 2923

Se vi serviva qualche scusa per tornare a giocare a Remnant: From the Ashes, Gunfire Games non aspetta altro che darvela. È infatti da poco uscito il DLC Subject 2923, che include nuove zone, nuovi mostri (sono Skaven quelli?), e, ovviamente, un trailer tutto azione e brutalità.

Sembra che la minaccia dei Root non ne voglia proprio sapere di levarsi di torno, e toccherà andare a combatterla anche su un nuovo pianeta, il montagnoso Resium. A proposito di Root, il DLC espanderà anche la storia dei Sognatori e di come sono collegati a questa minaccia extraplanare. Alcuni di noi sperano vivamente che questo non significhi dover combattere un nuovo boss Sognatore, ma siamo sicuri che tanti altri non vedranno l’ora di imbracciare i fucili e mettersi alla caccia della corruzione ovunque essa si trovi.

Subject 2923 è attualmente disponibile al prezzo di 9.99€, mentre il gioco base è parte dell’offerta di giochi gratuiti della settimana dell’Epic Games Store.