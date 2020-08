DiRT 5: rivelati gli artisti della colonna sonora

Un giro in macchina non è lo stesso senza una colonna sonora adeguata, e questo vale anche quando il giro in macchina implica una corsa contro il tempo su strade sterrate. Codemasters ha rivelato quali saranno gli artisti che faranno parte della colonna sonora di DiRT 5, il suo nuovo gioco di rally in uscita il 16 ottobre. La lista include nomi noti come The Prodigy, My Chemical Brothers e The Killers, ma si tratta solo di alcuni esponenti di una lunga lista, che potete trovare in fondo a questo articolo.

Codemasters è anche orgogliosa di poter annunciare di aver stretto una collaborazione con Globe e Universal Music UK per la pubblicazione di brani inediti che faranno parte della colonna sonora di DiRT 5, e che in contemporanea con l’uscita del gioco saranno anche resi disponibili tramite piattaforme di streaming musicale. Gli artisti coinvolti da questo accordo sono: Sea Girls, Broken Witt Rebels, High Contrast, NOISY, KOKO, Prospa e Saronde.

Ricordiamo ai nostri lettori che DiRT 5 uscirà venerdì 16 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito da Xbox Series X e PlayStation 5 entro la fine dell’anno, mentre la versione Google Stadia dovrà attendere l’inizio del 2021.Inoltre, il gioco supporta sia Xbox Smart Delivery sia l’aggiornamento gratuito di PlayStation, quindi il passaggio di generazione non vi costringerà ad acquistare nuovamente DiRT 5.