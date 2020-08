Crysis Remastered: un trailer di comparazione rivela la data d'uscita

Crytek ha rilasciato un breve trailer di comparazione tecnica, che mostra le differenze fra Crysis Remastered e la versione originale, uscita nel 2007. Notevoli le differenze specialmente per quanto riguarda il comparto dell’illuminazione: la versione rimasterizzata infatti farà ampio uso del RayTracing, che sarà disponibile non solo su PC ma anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Oltre a mostrare le nuove texture in 8k, i nuovi asset e l’efficacia del RayTracing, il trailer rivela anche finalmente la data d’uscita di Crysis Remastered, che come ricorderete era stata rinviata. La nuova data di lancio è quindi il 18 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma attenzione: su PC il gioco sarà disponibile unicamente su Epic Games Store.