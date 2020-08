Star Wars Jedi: Fallen Order, la colonna sonora disponibile in streaming

EA e Respawn Entertainment, in collaborazione con Disney e Lucasfilm, hanno annunciato che la colonna sonora di Star Wars Jedi: Fallen Order è ora disponibile presso le principali piattaforme di streaming. Come si può leggere nel post ufficiale, un’ampia parte della comunità chiedeva da parte che le 44 tracce della colonna sonora fossero rese disponibili, e da oggi potrete ascoltarle comodamente, sia in streaming che dopo l’acquisto diretto.

Composta da Gordy Haab e Stephen Gordon, la colonna sonora di Star Wars Jedi: Fallen Order include un totale di ben tre ore di musica originale, e ha meritatamente ottenuto molti riconoscimenti: ha vinto il premio SCL per Outstanding Original Score for Interactive Media, “Music of the Year” e “Best Original Choral Composition” al G.A.N.G., “Video Game Score of the Year” agli ASCAP Composer’s Choice Awards 2019 ed è stata nominata per “Best Music Supervision” in un videogioco dalla Guild of Music Supervisors.

Per chiudere, non possiamo che lasciarvi con la nostra traccia preferita: quella composta dai The Hu, particolarissimo gruppo folk metal mongolo che per l’occasione si è anche inventato una lingua adatta all’universo di Star Wars.