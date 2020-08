Gotham Knights rivelato al DC Fandome con un trailer di gameplay

Come preannunciato, Gotham Knights, il nuovo gioco di WB Montreal, è stato appena rivelato al DC Fandome. La prima parte della presentazione ha visto passare a schermo un trailer cinematografico che riassume gli eventi: Batman sembra essere morto (ma sappiamo quanto sia transitoria la cosa per i supereroi), la Batcave è stata distrutta e i cattivi di Gotham ne sono al corrente.

Qualcuno, però, ancora si erge contro l’oscurità: Batgirl, Red Robin, Nightwing e Red Hood. Bruce Wayne stesso, in un messaggio a loro diretto, mette in chiaro che ora toccherà a loro proteggere gli abitanti di Gotham. Per farlo, Wayne permette loro l’accesso alla Belfry – una specie di Batcaverna, forse un po’ più vecchiotta ma comunque ben attrezzata. Attenzione, però: la Corte dei Gufi trama nelle ombre, e non vede di buon occhio queste interferenze.

La presentazione è poi proseguita con un trailer di gameplay della durata di qualche minuto, che vede protagonisti Batgirl e Robin. I due sono impegnati nel tentativo di fermare Mr. Freeze, che ne ha avute così tanto le scatole piene del riscaldamento globale da decidere di congelare mezza città. A noi sembra difficile biasimarlo, ma salta fuori che ciò che sta facendo è leggermente illegale e quindi i due non possono fare altro che cercare di sabotare il suo piano.

Il gioco sembra mettere l’accento su quella che è la componente cooperativa online: all’inzio del video, possiamo vedere la scritta “Robin has joined the session” comparire in alto a destra. Ognuno dei quattro personaggi giocabili (che sono, appunto, Batgirl, Red Robin, Nightwing e Red Hood) avrà le sue abilità specifiche; Batgirl è ovviamente quella più vicina al suo mentore in termini di gameplay, ma per esempio Robin potrà compiere dei teletrasporti a breve raggio. Sembra inoltre che siano possibili mosse combinate fra due membri della Batfamiglia, e che sia presente una componente RPG non del tutto secondaria, visto che la voce narrante del trailer parla di “permettere ai giocatori di affrontare il gioco con il loro stile e la loro build preferita.” E, ovviamente, ci sono i numeri che appaiono a schermo quando meniamo i nemici.

Il trailer di gameplay si chiude poi con la prima parte dello scontro contro Mr. Freeze. Per vedere la sua risoluzione, bisognerà aspettare l’avvicinarsi dell’uscita di Gotham Knights, prevista per il 2021.