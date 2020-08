Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il trailer di annuncio

Come preannunciato, Rocksteady ha approfittato della cornice del DC Fandome per presentare Suicide Squad: Kill the Justice League attraverso un primo trailer dal taglio cinematografico.

Al contrario di quanto inizialmente ipotizzato per Gotham Knights, l’opera in sviluppo presso lo studio britannico si inserisce all’interno della serie Batman Arkham. Come facilmente ipotizzabile dal titolo, il gioco ci metterà al comando della Suicide Squad, in particolare di Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark. I quattro sono impegnati a contrastare l’assalto di Brainiac a Metropolis, eliminando i suoi sgherri sotto il ricatto di Amanda Waller, che minaccia di fargli esplodere la testa nel caso in cui il gruppo non si attenga ai suoi ordini.

Peccato che la Squadra Suicida si ritroverà presto a fare i conti non soltanto con i banali sottoposti di Brainiac, ma anche con un Superman che con buona probabilità è stato corrotto dal supercriminale, nonché suo arcinemico.

Sebbene non si conoscano ancora molti dettagli, gli sviluppatori definiscono Suicide Squad: Kill the Justice League un action/shooter che può essere affrontato sia in solitaria che in cooperativa con altri tre amici. Il team promette un gameplay adrenalinico in cui ognuno dei quattro personaggi potrà dare sfogo alle sue abilità univoche, il tutto in un’open world formato dall’intera città di Metropolis.

Purtroppo bisognerà attendere a lungo prima di mettere le mani sul gioco: la Squadra Suicida, infatti, farà capolino su PC, PS5 e Xbox Series X non prima del 2022.