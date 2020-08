Cyberpunk 2077 offrirà DLC gratuiti dopo il lancio

Cyberpunk 2077 seguirà la stessa strada tracciata in passato da The Witcher 3: Wild Hunt offrendo una serie di DLC gratuiti nel periodo successivo al lancio.

A darne conferma ci ha pensato direttamente CD Projekt RED, che rispondendo alla domanda di un fan ha fatto sapere che i contenuti aggiuntivi verranno distribuiti senza imporre alcun costo aggiuntivo. Non si conosce ancora in cosa consistano questi DLC, ma sappiamo che quelli di The Witcher 3 introdussero quest inedite e alcuni oggetti di equipaggiamento addizionali, dunque è probabile che anche quelli di Cyberpunk 2077 offriranno contenuti simili.

Per contenuti ben più consistenti, invece, bisognerà attendere le espansioni vere e proprie. Queste, come già confermato in passato, saranno due e arriveranno entrambe diversi mesi dopo il lancio previsto per il 19 novembre.

