Il prossimo Nintendo Direct potrebbe tenersi questa settimana

Dopo un paio di trasmissioni dedicate all’ambiente degli sviluppatori indipendenti, Nintendo potrebbe presto trasmettere un nuovo Direct.

Stando a quanto dichiarato da Jeff Grubb, giornalista che in passato a diffuso diverse indiscrezioni rivelatesi poi veritiere, il prossimo Nintendo Direct potrebbe tenersi già questa settimana, probabilmente venerdì 28 agosto. Grubb precisa di non conoscere i contenuti di questa trasmissione, che potrebbe tranquillamente essere dedicata ai titoli dei partner terzi in uscita nel prossimo futuro su Switch. Tuttavia lo stesso giornalista spiega che un Direct dedicato interamente ai giochi first party è in programma, e che potrebbe farsi attendere al massimo fino a metà settembre. Staremo a vedere.

