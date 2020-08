Svelata la copertina ufficiale di eFootball PES 2021 Season Update

Konami ha presentato oggi la copertina ufficiale di eFootball PES 2021 Season Update, nuova versione del simulatore calcistico della compagnia giapponese.

Oltre a Lionel Messi e a Cristiano Ronaldo, già in passato sulla cover di uno (o più nel caso del giocatore argentino) dei titoli della serie, quest’anno troveremo anche i due nuovi ambassador ufficiali Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies del Bayern.

“Sono incredibilmente orgoglioso della copertina che siamo riusciti a realizzare per PES 2021,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Abbiamo alzato l’asticella, per la prima volta Messi e Ronaldo finalmente insieme.”

Vi ricordiamo infine che eFootball PES 2021 Season Update sarà disponibile 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

