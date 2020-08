Call of Duty: Black Ops Cold War sarà un'esclusiva Battle.net su PC

La notizia non dovrebbe sorprendere nessuno, ma anche Call of Duty: Black Ops Cold War sarà un’esclusiva Battle.net nella sua incarnazione per PC.

L’indiscrezione rimbalza sulle colonne di CharlieIntel, dove leggiamo che la conversione per PC è in sviluppo presso Beenox e che questa dovrà essere acquistata tramite il client di Blizzard Entertainment. Non è la prima volta che un Call of Duty diventa esclusiva Battle.net, basti pensare che già Black Ops 4, Modern Warfare e Warzone sono giocabili solamente tramite il client degli autori di Diablo e Warcraft.

Vi ricordiamo, infine, che il 26 agosto si terrà la presentazione ufficiale di Black Ops Cold War, solo in quell’occasione scopriremo qualche dettaglio in più sul nuovo Call of Duty targato Treyarch.

Condividi con gli amici Inviare