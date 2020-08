Halo Infinite potrebbe slittare al 2022 e non uscire su Xbox One

Dopo il rinvio al prossimo anno annunciato non molti giorni fa, Halo Infinite potrebbe addirittura slittare al 2022 mentre la versione per Xbox One sarebbe a rischio cancellazione.

L’indiscrezione è stata diffusa da un utente del forum ResetEra, ritenuto da molti un insider relativamente affidabile: sponger, questo il nickname della gola profonda, ha dichiarato che 343 Industries starebbe valutando un ulteriore rinvio agli inizi del 2022 per migliorare ulteriormente il gioco. Per far sì che Infinite diventi il miglior Halo di sempre, però, la versione per Xbox One dovrebbe essere cancellata. In questo modo il team di sviluppo potrebbe fare a meno dei tanti colli di bottiglia derivanti dal dover sviluppare un gioco affinché giri su un hardware ormai decisamente obsoleto.

Il presunto insider ha poi fatto sapere che al momento il gioco su Xbox One non riuscirebbe a mantenere nemmeno una risoluzione di 900p, mentre i problemi di caricamento degli asset notati dai giocatori durante la presentazione ufficiale del gameplay sarebbero molto più gravi su questa piattaforma. A quanto pare 343 Industries avrebbe intenzione di modificare diversi parametri dell’engine che al momento sono tarati sull’hardware di Xbox One, migliorando così la resa complessiva e la stabilità del gioco, anche se ciò significherebbe pubblicare Halo Infinite solamente su PC e Xbox Series X.

Naturalmente quanto avete appena letto è da prendere con le proverbiali molle giacché frutto di indiscrezioni non confermate. Per il momento l’uscita di Halo Infinite è ancora prevista su Xbox One, Series X e PC nel corso del 2021.

