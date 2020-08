Vampire: The Masquerade - Shadows of New York ha una data di lancio

Lo sappiamo, lo sappiamo: non è notizia che possa consolarvi del rinvio dell’altro, ben più noto titolo ambientato nel World of Darkness, ma Draw Distance ha rivelato la data d’uscita di Vampire: The Masquerade – Shadows of New York, prevista per il 10 settembre. Non ci sarà molto da aspettare, quindi, per immergersi in questa particolare visual novel, annunciata ad aprile di quest’anno e collegata al precedente titolo di Draw Distance, Coteries of New York.

Se non avete tempo nè pazienza di recuperare Coteries of New York, però, non dovete preoccuparvi: Shadows of New York è un titolo che si regge sulle proprie gambe, anche se ovviamente non mancheranno i riferimenti al World of Darkness. E non aspettatevi di poter scoprire tutto nel giro di una solo giocata! Il Mondo di Tenebra è ricco di segreti, e portarli alla luce richiede impegno e dedizione (in soldoni, vi servirà più di una playthrough).

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York uscirà il 10 settembre in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.