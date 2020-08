Children of Morta: Paws and Claws, il DLC è ora disponibile

L’esplorazione delle terribili caverne di Children of Morta, e la lotta con la corruzione che le infesta, da oggi si arricchisce di nuovi compagni. È infatti disponibile il DLC Paws and Claws, che introduce una nuova sezione alla casa dei Bergson, e cioè un rifugio per animali sperduti. Questi animali potranno poi aiutarci nelle nostre avventure, ma non è questa la peculiarità principale del DLC, come esposto nel video di presentazione da Patryk Grzeszcuk di 11 bit studios:

I ricavi del DLC, disponibile al prezzo di 3,99€, saranno infatti interamente devoluti a Humane Society International, ente di beneficienza che si occupa di proteggere gli animali, siano essi selvatici o domestici. Quindi acquistando questo DLC non solo avrete una scusa per tornare a divertirvi con l’eccellente action rpg di Dead Mage, ma compirete anche una buona azione!

Children of Morta è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.