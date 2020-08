Yakuza: Like a Dragon, un trailer rivela la data di lancio

Con un trailer appena rilasciato, SEGA ha rivelato la data di lancio di Yakuza: Like a Dragon, prevista per il 13 novembre. Come già precedentemente annunciato, SEGA ha anche confermato che Yakuza: Like a Dragon sarà titolo di lancio di Xbox Series X; in particolare, la compagnia ha usato l’espressione “on day one of its release” (“nel giorno stesso in cui uscirà”). Forse un modo sibillino di confermare che per il 13 novembre la nuova console Microsoft sarà già disponibile, o più probabilmente un modo curioso di sottolineare che Yakuza sarà disponibile il giorno stesso in cui uscirà la console? Staremo a vedere. Per intanto, godetevi il trailer e la sua carrellata di classi fra cui potranno scegliere i protagonisti.

Comunque vada, Yakuza: Like a Dragon – che, ricordiamo, si distanzia dalle meccaniche classiche della serie, adottando un approccio RPG – sembra che non difetterà di quella follia che da sempre contraddistingue la serie.

Quindi, riassumendo: il settimo titolo della serie Yakuza uscirà il 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e sarà titolo di lancio Xbox Series X; la versione PlayStation 5 invece dovrà attendere qualche settimana in più.