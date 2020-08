Microsoft Flight Simulator potrebbe far decollare le vendite hardware

Microsoft Flight Simulator è uscito di recente, e non ci è voluto molto perché dimostrasse di essere un vero e proprio benchmark per i PC da gaming. Proprio per questo motivo, e in base anche al successo ricevuto, Jon Peddie Research, azienda americana specializzata nelle statistiche di vendita hardware per il gaming, ha calcolato che il valore degli acquisti hardware legati al simulatore di Asobo Studio potrebbe raggiungere l’astronomica cifra di 2.6 miliardi di dollari nel giro di tre anni.

Questo ovviamente include componentistica di diverso tipo, da periferiche come per esempio flight stick o pedaliere, passando per i monitor per arrivare a nuove schede grafiche e CPU. Proprio i produttori di queste ultime avrebbero maggior motivo di gioire di questa notizia: Microsoft Flight Simulator è infatti un titolo particolarmente esigente per quanto riguarda la velocità e la potenza di calcolo del processore, vista la serie di calcoli e simulazioni richiesta dal motore di gioco.

In ogni caso, questo non può che essere l’ennesima testimonianza dell’incredibile successo di Asobo Studio, che con Microsoft Flight Simulator ha puntato molto in alto ed è riuscita a centrare alla grande il suo obiettivo.