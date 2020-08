Lord of the Rings: Gollum torna a farsi vedere con un teaser trailer

Annunciato nei primi mesi dell’anno scorso, The Lord of the Rings: Gollum non si è certo distinto per la quantità di informazioni rivelate nel frattempo. Se da un lato questo è in linea con la natura prevalentemente stealth del titolo, dall’altro questo potrebbe far dubitare della buona salute del progetto. Ma per fortuna oggi The Lord of the Rings: Gollum è tornato a farsi vedere e sentire, con una lunga intervista per IGN e un nuovo teaser trailer cinematografico, purtroppo privo di elementi di gameplay.

In ogni caso, molte sono le informazioni interessanti rivelate da Martin Wilkes, lead game designer di Daedalic Entertainment. Come già era facile intuire, Gollum è un protagonista che privilegerà l’approccio stealth ai problemi: non sarà impossibile levare di mezzo in maniera più permanente i nemici, ma non sarà la soluzione più comune, e richiederà spesso interventi esterni come ad esempio interazioni ambientali o l’aiuto di alleati temporanei. A questo proposito, Wilkens ha detto che è prevista la presenza di volti noti, ma allo stesso tempo devono valutare con cautela chi inserire e quando.

Dadaelic Entertainment, infatti, ci tiene a sottolineare che The Lords of the Rings: Gollum sarà un gioco rispettoso del materiale originale. Saranno presenti scelte narrative riguardanti le due personalità convinventi all’interno della mente del protagonista – Sméagol e Gollum – e quelle parti della storia non descritte da J. R. R. Tolkien saranno riempite dallo studio tedesco; ma, allo stesso tempo, non ci saranno variazioni da quella che è la storia dei libri. Quali che siano le nostre scelte, alla fine del gioco Gollum si troverà nella situazione in cui Frodo lo incontra per la prima volta nei libri.

Per seguire il tortuoso percorso che porterà il piccolo protagonista corrotto dall’anello da Mordor alle caverne di Moria, dove finalmente si imbatte nella Compagnia dell’Anello, ci sarà da aspettare il 2021, quando The Lord of the Rings: Gollum uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.