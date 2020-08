Romance of the Three Kingdoms XIV, rivelati i dettagli dell'espansione

KOEI Tecmo ha rivelato i primi dettagli di Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack, l’ultima aggiunta allo strategico che vede le tre fazioni di Wu, Wei e Shu competere per il dominio sulla Cina del terzo secolo, uscito a febbraio di quest’anno. Questa espansione arriverà in inverno sui mercati europei, in versione digitale per PC (Steam) e PlayStation 4 e per la prima volta anche su Nintendo Switch.

Il Diplomacy and Strategy Expansion Pack, come suggerisce il titolo, porrà l’accento sulle novità di tipo diplomatico. Sarà infatti aggiunta la possibilità di commerciare con i grandi imperi eurasiatici – fra cui India e Roma – permettendo vie alternative nella lotta per la supremazia. Attenzione, però: con questa espansione faranno il loro ingresso anche le forze straniere. Non ci troveremo quindi impegnati esclusivamente nelle battaglie con i nostri rivali, ma dovremo anche assicurarci che i nostri confini siano ben difesi.

Non saranno solo questi i cambiamenti della nuova espansione: verranno infatti anche assegnati vantaggi geografici a ciascuna provincia, che potranno essere fra loro molto differenti; ad esempio, conquistare la provincia di Yo permetterà di aprire il commercio con la tribù nomade della regione, mentre quella di Qing espanderà la nostra area di conquista. Infine, saranno aggiunte nuove caratteristiche degli ufficiali e tattiche speciali, nuovi edifici, un calendario per tenere traccia degli avvenimenti e una nuova campagna, intitolata War Chronicles Mode.