NHL 21 si fa vedere con un primo trailer e la data di lancio

Abbiamo dovuto aspettare un po’, ma finalmente NHL 21 si è fatto vedere in tutta la sua gloria con un primo trailer, completo anche di data di lancio, prevista per il 16 ottobre 2020, e di nome del giocatore che figurerà in copertina. Quest’anno la scelta è caduta su Alex Ovechkin, vera leggenda dell’hockey, al punto che questa è la sua seconda copertina: l’atleta russo aveva già infatti prestato il suo volto a NHL 2007. Proprio a lui e alla sua carriera è dedicato il trailer di presentazione.

Non mancheranno le novità in questo nuovo capitolo della serie: prima fra tutte, una modalità Be a Pro rinnovata, che ci permette di vivere la carriera di un giocatore di hockey partendo da un vivace bottom six per arrivare a diventare una vera superstar. Anche HUT e World of CHEL vedranno delle novità, e sarà ovviamente rinfrescato il gameplay, con ancora più opzioni per prendere il controllo del gioco, incluso un migliore posizionamento e controllo del portiere: non sarà il ruolo più spettacolare, ma anche quello ha la sua importanza!

Inoltre, la modalità Franchise vedrà aggiungersi una nuova esperienza agli eventi principali di ogni stagione: la Trade Deadline. Aggiornamenti in tempo reale ci porteranno a dover fare rapide scelte per quanto riguarda i giocatori su cui concentrarsi e su quali scambiare, e sarà importante prestare attenzione a tutti gli avvisi di trading e al valore di mercato dei giocatori.

NHL 21 sarà disponibile il 16 ottobre 2020 per Xbox One e PlayStation 4, ed è già disponibile per il preordine. I membri EA Play potranno accedere al gioco con una settimana di anticipo, partendo dal 9 ottobre.