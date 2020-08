Nintendo Switch: nuovo modello in arrivo nel 2021?

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni circa un nuovo modello di Nintendo Switch in uscita nel corso del 2021.

Questa volta i rumor trovano risalto sulle pagine virtuali di Bloomberg, dove leggiamo che la compagnia giapponese si starebbe preparando al lancio di questa nuova versione della console con una corposa line-up di giochi first party. Pare inoltre che la Casa di Kyoto abbia approfittato di questo modello per aumentare la potenza della console, e addirittura sembra che sia stato considerato il supporto alla risoluzione 4K. Le fonti interpellate da Bloomberg parlano anche di un’interattività migliorata per il nuovo Nintendo Switch, anche se tale dichiarazione appare piuttosto fumosa.

Staremo a vedere. Inutile ricordarvi di prendere quanto riportato fin qui con le dovute accortezze.

