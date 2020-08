No Straight Roads è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Sold Out e Metronomik hanno pubblicato un nuovo trailer di No Straight Roads per celebrarne il lancio odierno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

“Siamo così entusiasti che i giocatori possano iniziare a scatenarsi da oggi con Mayday e Zuke,” ha affermato Daim Dziauddin, Co-Founder & CCO presso Metronomik e Creative Director di No Straight Roads. “No Straight Roads è un gioco che io e Hazmer abbiamo sognato di creare da diversi anni. Non tutti hanno la fortuna di poter creare un gioco. Eppure ci è stato affidato un titolo, quindi intendiamo offrire il nostro meglio. Speriamo che i giocatori possano vedere la quantità di amore presente nel gioco, non solo da parte nostra, ma da tutto il team.”

Il gioco è disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme, ma anche in formato fisico per PS4 e Xbox One. La versione fisica per Nintendo Switch arriverà invece il 15 settembre.