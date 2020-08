Necromunda: Underhive Wars, il trailer dedicato ai livelli

Rogue Factor e Focus Home Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato all’ambientazione e ai livelli di Necromunda: Underhive Wars.

Il video ci mostra i luoghi del sottoalveare in cui si terranno gli scontri tra le diverse gang di Necromunda. Le mappe presenteranno trappole insidiose che potranno essere utilizzate da qualsiasi fazione per avvantaggiarsi sui nemici, nonché strutture industriali che incoraggiano i giocatori a sfruttare la verticalità dei livelli.

Necromunda: Underhive Wars, lo ricordiamo, sarà disponibile dal prossimo 8 settembre su PC, PS4 e Xbox One.