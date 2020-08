Marvel's Avengers si prepara al lancio con un nuovo trailer

Square Enix e Crystal Dynamics si preparano all’imminente lancio di Marvel’s Avengers con un nuovo trailer appena pubblicato.

Il video presente qui in alto pone l’accento sul rapporto tra i diversi supereroi della Casa delle Idee, tutti giocabili al lancio, dopo gli eventi dell’A-Day, il giorno in cui gli Avengers sono stati smantellati in seguito a un catastrofico attacco ai danni della città di San Francisco.

Marvel’s Avengers permetterà ai giocatori di vestire i panni di Captain America, Thor, Hulk, Ms Marvel, Iron Man e Black Widow mentre tentano di contrastare il dominio dell’AIM, una corporazione malvagia che ha preso tacitamente il controllo del mondo dopo la caduta dei Vendicatori.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco targato Square Enix e Crystal Dynamics sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.