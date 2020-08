EA: arrivano gli achievement per 25 giochi su Steam

Un po’ alla volta, Electronic Arts si sta dando da fare per assicurarsi che l’esperienza su Steam sia completa, rendendo disponibili i suoi giochi e, più di recente, integrando il suo servizio EA Play con la piattaforma di Valve. Qualcosa però mancava, e i completisti sicuramente se ne saranno accorti: i giochi EA erano infatti senza achievement. Il passato è d’obbligo, perché nella giornata di ieri sono stati aggiunti più di 1000 achievement, divisi fra 25 giochi Electronic Arts. Il progresso è retroattivo, quindi non preoccupatevi: se per caso avete già trovato ogni singolo poncho di Star Wars Jedi: Fallen Order, non avrete bisogno di ricominciare da capo il gioco prima di veder apparire la tanto agognata notifica in basso a destra. Ecco la lista completa dei giochi ora provvisti di achievement:

• A Way Out

• Battlefield Hardline

• Battlefield 1

• Battlefield 3

• Battlefield 4

• Battlefield V

• Burnout Paradise Remastered

• Dead Space 3

• Dragon Age Inquisition

• Fe

• Jedi Fallen Order

• Mass Effect 3

• Mass Effect Andromeda

• Mirror’s Edge Catalyst

• Need for Speed

• Need for Speed HEAT

• Need for Speed Payback

• Plants vs Zombies Battle for Neighborville

• Sea of Solitude

• Star Wars: Battlefront

• Star Wars: Battlefront II

• Titanfall 2

• Unravel

• Unravel 2

• Madden 21