C’è stato da aspettare un anno esatto, ma finalmente Krieg è tornato a farsi vedere. Nel già preannunciato quarto DLC di Borderlands 3 andremo infatti ad esplorare la contorta psiche dello Psycho più amato della saga (anche perché tutti gli altri tendono a morire in fretta). Patricia Tannis è infatti intenzionata a scoprire cosa, di preciso, fa impazzire gli psycho, e sembra aver individuato la risposta nel Cripthalla. L’unico problema è che chiederne una spiegazione a Krieg non è proprio impresa semplice, e quindi ci ritroveremo catapultati in un folle viaggio all’interno della sua mente.

Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck (Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso in italiano) mostra una certa somiglianza con Claptastic Voyage, il DLC di Borderlands: The Pre-Sequel che ci portava ad esplorare i circuiti interni di Claptrap. Se da un lato questo porta a sperare più che bene, vista la qualità di quell’espansione, dall’altro siamo divisi fra lo sperare e il temere che anche questo DLC possa portare con sè una canzone letteralmente impossibile da levarsi dalla mente anche ad anni di distanza.

Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck arriverà il 10 settembre su tutte le piattaforme, assieme a un aggiornamento gratuito per il gioco base che alzerà il livello massimo raggiungibile a 65. Gearbox promette che si tratta dell’ultimo aumento di livello per ora, qualunque cosa voglia dire. Noi personalmente non vediamo l’ora di scoprire cosa passa per la testa del nostro psycho bipolare preferito.