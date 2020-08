Ratchet & Clank: Rift Apart sarà all'Opening Night Live con una demo

Mancano pochi giorni all’inizio del Gamescom e le informazioni si fanno sempre più fitte: Geoff Keighley, ospite dell’Opening Night Live, ha da poco rivelato che al suo show sarà presente una demo di gioco di Ratchet & Clank: Rift Apart. Rivelato per la prima volta in giugno, il nuovo titolo di Insomniac promette di sfruttare appieno le potenzialità della PlayStation 5, e in particolare dei rapidi tempi di caricamento della sua SSD. Proprio per questo motivo, il gioco uscirà solo su PlayStation 5; Insomniac infatti afferma che il titolo non potrebbe mai girare su console di generazione corrente.

In ogni caso, a differenza del gameplay visto finora sembra che questa demo sarà più lunga e non conterrà tagli di nessun tipo. Non vediamo l’ora di poter vedere Ratchet & Clank: Rift Apart in azione, o meglio, la vediamo sì, visto che l’Opening Night Live avrà luogo il 27 agosto a partire dalle 20:00 ora locale.