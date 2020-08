Halo Infinite: 343 Industries smentisce l'ipotesi di un ulteriore rinvio

Appena due giorni fa abbiamo riportato un’indiscrezione secondo cui Halo Infinite sarebbe non solo a rischio rinvio al 2022, ma addirittura gli sviluppatori avrebbero intenzione di cancellare la versione per Xbox One del gioco.

Ora sulla questione è intervenuto John Junyszek, il community manager di 343 Industries, il quale ha voluto smentire categoricamente tale rumor definendolo falso e infondato. Junyszek ha poi ribadito che Halo Infinite uscirà anche su Xbox One nel 2021, come annunciato dallo stesso team di sviluppo poche settimane fa, spiegando che il team sta lavorando affinché il gioco si presenti nella migliore forma possibile su tutte le piattaforme.

