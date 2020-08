Super Bomberman R Online ha una data di uscita per Stadia

Konami ha annunciato la data di uscita di Super Bomberman R Online, nuovo particolare titolo di stampo battle royale in arrivo tra pochi giorni in esclusiva su Google Stadia.

Super Bomberman R Online include una modalità multiplayer con supporto a 64 giocatori, i quali dovranno competere insieme in battaglie live in molteplici livelli. Il gioco sfrutterà in modo completo l’opzione Crowd Play di Stadia, una modalità che permette ai giocatori di entrare in una partita insieme ai loro streamer di YouTube preferiti.

Il gioco sarà disponibile su Google Stadia dal prossimo 1 settembre. Da notare che gli utenti Stadia Pro avranno accesso completo al gioco base senza sborsare un centesimo, mentre potranno ottenere gratuitamente la Premium Edition fino al 30 novembre. Gli utenti Stadia Base potranno solamente acquistare la Premium Edition a € 9,99.