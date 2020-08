Outriders: la classe del Tecnomante si mostra in video

Square Enix e People Can Fly hanno presentato il Tecnomante, terza e ultima classe giocabile di Outriders.

“Il Tecnomante è una classe versatile ed entusiasmante che può specializzarsi in qualunque cosa, dal supporto per il controllo dei nemici all’assaltatore dotato di artiglieria pesante ad alto potenziale. È un’aggiunta grandiosa a qualunque gruppo di Outriders“, ha dichiarato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. “La modalità cooperativa in Outriders è un’esperienza intensa e impegnativa che permette una vasta gamma di sinergie di squadra e combinazioni di poteri. I giocatori dovranno padroneggiare appieno le loro strategie per riuscire ad affrontare le sfide più dure presenti in gioco“.

Il Tecnomante si va così ad aggiungere al Distruttore e al Piromante, le altre classi giocabili di Outriders. Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile entro fine anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X.