King's Bounty 2 è stato rinviato al 2021, verrà distribuito da Koch Media

Koch Media ha annunciato di aver stretto un accordo con 1C Entertainment per la distribuzione di King’s Bounty 2, che incidentalmente è stato purtroppo rinviato al prossimo anno.

“Sono molto felice di collaborare con Koch Media per la nostra prossima uscita: King’s Bounty 2. Credo che questo sia un classico esempio di partnership, quando il risultato è migliore della semplice somma di due parti“, ha dichiarato Nikolay Baryshnikov, CEO di 1C Entertainment.

“Siamo lieti di collaborare con 1C Entertainment per questo sequel. King’s Bounty 2 si inserisce perfettamente nel nostro ampio portfolio di titoli di qualità,” ha affermato il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media. “I nostri team a Monaco e in tutto il mondo supporteranno il team di sviluppo di 1C con tutta la nostra esperienza di marketing e pubblicazione locale e globale.”

Questo mix tra gioco di ruolo e tattico a turni, dunque, sarà disponibile nel corso del mese di marzo 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.