The Dark Pictures Anthology: Little Hope, ecco i requisiti della versione PC

Supergiant Games e Bandai Namco Entertainment hanno aggiornato la pagina Steam di The Dark Pictures Anthology: Little Hope rivelando i requisiti hardware ufficiali della versione PC. Eccoli:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 8570

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 8570 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 80GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 80GB

Vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile dal 29 ottobre non solo su PC, ma anche su PS4 e Xbox One.