Marvel's Avengers: fissato un nuovo War Table prima del lancio

Dopo aver pubblicato il trailer di lancio di Marvel’s Avengers, Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato un nuovo War Table che precederà di pochi giorni l’uscita del gioco su PC, PS4, Xbox One e Stadia.

La trasmissione è stata fissata alle 19:00 di martedì 1 settembre. Non sappiamo quali saranno i contenuti del prossimo War Table, ma gli sviluppatori ci invitano a non mancare l’appuntamento.

Vi ricordiamo, infine, che il lancio di Marvel’s Avengers è previsto per il prossimo 4 settembre sulle piattaforme citate in apertura. Il gioco sarà successivamente disponibile anche su PS5 e Xbox Series X.

Condividi con gli amici Inviare