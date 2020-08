The Game Awards: l'edizione 2020 sarà interamente digitale

L’edizione 2020 dei The Game Awards si farà, anche se solamente in formato digitale. A darne conferma ci ha pensato direttamente Geoff Keighley, il creatore della manifestazione, durante un’intervista concessa ai microfoni di IGN.

Il giornalista e patron della kermesse ha spiegato che l’edizione di quest’anno non subirà alcun rinvio, dunque con buona probabilità si terrà come di consueto a dicembre, tuttavia a causa della pandemia si è deciso di modificare la formula della manifestazione rendendola completamente digitale.

Geoff Keighley ha dichiarato che l’edizione 2020 dei The Game Awards sarà molto ambiziosa, e probabilmente sarà lo show più grande nell’ormai consolidata storia della kermesse. Lo stesso giornalista ha poi spiegato che l’Opening Night Live della Gamescom in programma a partire dalle 19:30 del 27 agosto sarà una sorta di banco di prova per la formula che verrà poi impiegata ai prossimi The Game Awards, precisando che lo show di domani sarà in diretta, e così sarà anche per i TGA.

Il buon Geoff ha poi concluso l’intervista dichiarando che diffonderà ulteriori informazioni sull’edizione 2020 dei The Game Awards nel corso dei prossimi mesi.

