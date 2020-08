Tell Me Why: Dontnod racconta il processo di sviluppo in tre nuovi video

In previsione della prossima uscita del primo episodio di Tell Me Why, prevista per il 27 agosto, Dontnod ha deciso di rilasciare tre video della lunghezza di qualche minuto ciascuno, in cui spiegano vari aspetti del gioco. Si passa da un primo video in cui viene descritto il gameplay, e come le nostre scelte andranno a influenzare le memorie degli eventi passati; al mondo di gioco, quell’Alaska che solo raramente fa da sfondo alle nostre avventure videoludiche; per chiudere con il tema della rappresentazione e della diversità, a cui Dontnod ha dimostrato di tenere fin dal primo Life is Strange.

Come gli altri giochi di Dontnod, anche la struttura di Tell Me Why sarà episodica, ma questa volta l’intera esperienza sarà spezzettata in soli tre capitoli. Con il primo episodio in arrivo il 27 agosto, e incluso nell’offerta Xbox Game Pass Ultimate, potremo scoprire la storia di Tyler e Alyson Ronan, rivivere le loro memorie e plasmarle, arrivando a uno fra diversi finali. Ricordiamo, infine, che una versione Xbox Series X è prevista a una data successiva.