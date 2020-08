Hitman 3: apparsi sull'Epic Games Store i requisiti hardware

Hitman 3 promette di essere un gran bel vedere, e siamo sicuri che più di una persona avrà iniziato a sudare freddo al pensiero di dover aggiornare la componentistica del proprio PC. E in effetti, i requisiti hardware apparsi sulla pagina del gioco non sono certo leggerissimi, ma allo stesso tempo se avete già sviscerato Hitman 2 potete stare tranquilli. I requisiti sono infatti pressoché identici a quelli del secondo capitolo della trilogia World of Assassination, con l’unica differenza della versione DirectX richiesta e dello spazio su disco. Ma in ogni caso, ecco la lista completa:

Minimi: OS: OS 64-bit Windows 7 Processore: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 Memoria: 8 GB RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX: 12 Spazio su disco: 80 GB

Raccomandati: OS: OS 64-bit Windows 10 Processore: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz Memoria: 16 GB RAM Scheda video: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB DirectX: 12 Spazio su disco: 80 GB

Chissà che quel passaggio da DirectX 11 a DirectX 12 non sia in previsione della realtà virtuale, per il momento annunciata solo per PSVR. In ogni caso, vi ricordiamo che Hitman 3, in arrivo a gennaio 2021, su PC sarà esclusiva Epic Games Store.