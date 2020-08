Guild Wars 2 approderà presto su Steam, nuova espansione annunciata

Sono passati quasi otto anni esatti da quando Guild Wars 2 è uscito, ma sembra che la voglia di continuare a crescere non sia scemata nel frattempo. Lo storico MMORPG è infatti apparso sul negozio digitale di Valve, con data di rilascio prevista per il novembre di quest’anno. Come spiegato sul blog ufficiale, chi acquisterà il gioco su Steam – che arriverà completo di espansioni – potrà ovviamente giocare con il resto della community, ma attenzione: non sarà possibile accedere su Steam con il proprio account di Guild Wars 2, nè convertire il proprio profilo Steam in uno ArenaNet.

Non si tratta dell’unica novità in arrivo per Guild Wars 2: ArenaNet ha anche annunciato la terza espansione, intitolata End of Dragons e prevista per il 2021. Per l’occasione, è anche stato preparato un breve trailer.