Il prossimo Legend of Heroes includerà elementi action, nuovi protagonisti

Sui lidi occidentali Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV deve ancora arrivare, ma le informazioni sul prossimo episodio della serie non si fanno certo pregare. Nel corso di un’intervista con Famitsu (riportata da Gematsu), il presidente di Falcom Toshihiro Kondo non ha infatti disdegnato di rivelare qualche dettaglio. Sembra che la novità più importante in The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki sarà legata al gameplay, che non sarà più legato alle Action Time Battles: “Sono battaglie con elementi action, e una componente in tempo reale più importante – e senza una barra dell’Action Time.”

Anche il cast sarà in larga parte nuovo, ha spiegato Toshihiro Kondo. “I personaggi importanti apparsi finora saranno presenti, ma i protagonisti, quelli che guidano la storia, sono nuovi.” Infine, sembra che Hajimari no Kiseki sarà un esperimento a sè, il suo “canto del cigno”: comunque vada, non ci sarà un Hajimari 2.

Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki uscirà in Giappone il 27 agosto per PlayStation 4, ma non ditelo al nostro Dan Hero, che sta già mordendo gli stipiti delle porte in attesa di Trails of Cold Steel IV.