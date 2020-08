Annunciato The Witcher: Monster Slayer, nuovo gioco per smartphone

Avete mai aperto Pokémon GO sul vostro cellulare, e pensato che forse non sarebbe stato male un gioco simile, ma con dei mostri più minacciosi? Se la risposta è sì, ottime notizie per voi, perché quelli di CD Projekt e in particolare lo studio di sviluppo Spokko hanno avuto la stessa idea, solo che loro si sono anche dati da fare e hanno creato The Witcher: Monster Slayer.

D’altronde, chi non ha mai sognato di passeggiare per il bosco e di vedersi correre incontro un leshen? The Witcher: Monster Slayer è ambientato centinaia di anni prima degli eventi dei giochi, quindi non ci sarà nessun Geralt di Rivia a salvarci la pellaccia, ma il gioco non progetta certo di mandarci impreparati incontro al pericolo. Sarà infatti possibile preparare potenti pozioni e oli, creare bombe ed esche per i mostri, e ovviamente modificare l’equipaggiamento e le abilità del nostro personaggio (vorrete mica affrontare i mostri con una spada vecchia e consumata, no?).

The Witcher: Monster Slayer strizzerà un occhio anche alla trama, con una serie di missioni che ci porteranno a diventare un vero cacciatore di mostri professionista. Per verificare con mano non ci sarà da aspettare troppo: Spokko infatti promette che il suo gioco arriverà presto su iOS e Android. Se siete curiosi, intanto potete andare a vedervi il trailer di gameplay.