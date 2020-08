Iron Harvest 1920+: un nuovo video dedicato alla colonna sonora

Chi ha provato la beta attualmente in corso per Iron Harvest 1920+ saprà benissimo che gli avvincenti scontri non sarebbero lo stesso senza l’incredibile colonna sonora che fa loro da sottofondo. Proprio per questo, KING Art Games e Deep Silver hanno rilasciato un video che approfondisce la composizione di questa serie di tracce musicali, intervistando i compositori Adam Skorupa (che ha lavorato alla serie The Witcher) e Michal Cielecki (Shadow Warrior).

La colonna sonora di Iron Harvest 1920+ include ben 85 minuti di musica, divisi fra 60 pezzi. Di questi, i 22 più importanti sono venduti separatamente sul negozio ufficiale, e ne è disponibile anche una pregiata versione in vinile. Per chi invece non ha spirito artistico e al suono dell’orchestra preferisce il roboante martellare dell’artiglieria e il passo cadenzato dei mech sul campo di battaglia, Iron Harvest 1920+ sarà disponibile a partire dal primo settembre.