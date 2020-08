Call of Duty: Black Ops Cold War, trailer di annuncio e primi dettagli

Dopo il teaser di qualche giorno fa, Activision e Treyarch hanno pubblicato il trailer di annuncio di Call of Duty: Black Ops Cold War, svelando anche alcuni primi dettagli.

Seguito diretto dell’originale Black Ops e ambientato nei primi anni ’80, Cold War immergerà i giocatori nei meandri dell’universo geopolitico della Guerra Fredda in un’esperienza avvincente nella quale niente è come sembra. Oltre alla Campagna, Call of Duty: Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda nei combattimenti in Multigiocatore e una nuovissima esperienza di gioco cooperativa Zombi.

“Siamo entusiasti di pubblicare il prossimo titolo campione d’incassi in Call of Duty, uno dei franchise più iconici dell’intrattenimento con oltre 100 milioni di giocatori su console, PC e mobile“, ha dichiarato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. “Black Ops Cold War offrirà un’esperienza elettrizzante che non solo alzerà il livello dei giochi d’azione di prossima generazione, ma permetterà ai nostri giocatori di rimanere connessi con i loro amici.”

Call of Duty: Black Ops Cold War fonderà gli elementi della cultura pop degli anni Ottanta in una storia di cospirazioni, dove l’inganno e il sotterfugio sono all’ordine del giorno. I giocatori incontreranno personaggi storici e scopriranno dure verità mentre combatteranno in luoghi iconici come Berlino Est, Turchia, Vietnam, Mosca dell’era sovietica e altri ancora. In quanto operatori d’élite, i giocatori proveranno a porre fine a una storia lunga decenni mentre seguiranno le tracce di una figura oscura chiamata Perseus, in missione per destabilizzare l’equilibrio del potere globale e cambiare il corso della storia.

Il gioco offrirà inoltre un supporto cross-play, in tutte le modalità, tra i sistemi attuali e quelli di nuova generazione con una progressione incrociata. Call of Duty: Black Ops Cold War avrà anche un sistema Battle Pass e offrirà un costante flusso di contenuti gratuiti post-lancio, tra cui mappe e modalità Multigiocatore, esperienze Zombi e un ricco programma di eventi in-game per la community.

Activision ci dà appuntamento al prossimo 9 settembre, data in cui verrà mostrato in anteprima il comparto multiplayer.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile il 13 novembre per PlayStation 4, Xbox One, e PC tramite Battle.net. Le versione per le piattaforme di nuova generazione saranno invece rese disponibili nelle festività natalizie del 2020, a seconda di quando le console saranno disponibili al pubblico.